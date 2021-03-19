На Донбасі смертельне поранення у голову отримав молодший сержант із Хмельниччини

Джерело:Красилівський Ртцк Та Сп
Внаслідок обстрілів бойовиків 18 березня смертельне поранення в голову отримав Віктор Пасєка. Молодший сержант був родом з села Мончинці, що на Хмельниччині.
Російські найманці продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. У результаті однієї з атак 18 березня загинув український захисник.
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Отримав кульове смертельне поранення в голову військовослужбовець служби за контрактом молодший сержант Пасєка Віктор Степанович,
– йдеться у повідомленні.
Воїну було 55 років. Родом він із села Мончинці Красилівськогой району Хмельницької області.
Наразі проводять заходи щодо евакуації тіла молодшого сержанта в безпечне місце. Час та місце поховання будуть відомі пізніше.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого бійця Віктора Пасєки.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу