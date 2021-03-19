На Донбасі смертельне поранення у голову отримав молодший сержант із Хмельниччини

Внаслідок обстрілів бойовиків 18 березня смертельне поранення в голову отримав Віктор Пасєка. Молодший сержант був родом з села Мончинці, що на Хмельниччині.

Російські найманці продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. У результаті однієї з атак 18 березня загинув український захисник.

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Відоме ім'я загиблого воїна

Отримав кульове смертельне поранення в голову військовослужбовець служби за контрактом молодший сержант Пасєка Віктор Степанович,

– йдеться у повідомленні.

Воїну було 55 років. Родом він із села Мончинці Красилівськогой району Хмельницької області.

Наразі проводять заходи щодо евакуації тіла молодшого сержанта в безпечне місце. Час та місце поховання будуть відомі пізніше.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого бійця Віктора Пасєки.

Загострення на Донбасі: коротко

У 2021 році на російські найманці активніше порушують домовленості про перемир'я. Щодня бойовики відкривають вогонь по українських позиціях.

Від початку 2021 року на Сході вже загинули щонайменше 20 військових Збройних сил України.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу