На Донеччині у шпиталі помер український військовослужбовець. Зокрема, його поранили неподалік міста Курахове.

Джерело: ТСН

У повідомленні вказано, що безпілотник бойовиків скинув гранату на позиції української армії. У шпиталі лікарі намагалися врятувати пораненого, однак він загинув.

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Варто зауважити, що від початку 2021 року на Донбасі померли вже 5 українських військовослужбовців.

Зверніть увагу! Російські найманці 2 лютого вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників біля Шумів. Через це загинув боєць Збройних сил України. Детальніше про це – читайте тут.

За даними пресслужби ООС, наразі протягом поточної доби 3 лютого жодних обстрілів з боку окупантів не було.

До теми Снайпери, безпілотник і загибель воїна ОС: де було неспокійно на Донбасі минулої доби



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу