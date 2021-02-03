На Донбасі у шпиталі помер поранений український військовий, – ЗМІ
На Донеччині у шпиталі помер український військовослужбовець. Зокрема, його поранили неподалік міста Курахове.
Джерело: ТСН
У повідомленні вказано, що безпілотник бойовиків скинув гранату на позиції української армії. У шпиталі лікарі намагалися врятувати пораненого, однак він загинув.
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Варто зауважити, що від початку 2021 року на Донбасі померли вже 5 українських військовослужбовців.
За даними пресслужби ООС, наразі протягом поточної доби 3 лютого жодних обстрілів з боку окупантів не було.
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Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу
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