У важкому стані: на Донбасі російські бойовики поранили українського воїна
Російські окупанти у понеділок, 25 січня, поранили на Донбасі українського захисника. Це сталося внаслідок обстрілу з боку бойовиків у районі Золотого.
Джерело: телеграм-канал "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ)"
Медики надають постраждалому необхідну допомогу.
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Деталі
- Бойовики обстріляли позиції ЗСУ близько 12:00.
- Стан пораненого воїна оцінюють як важкий.
- Українська сторона вже повідомила про чергове порушення режиму тиші представництво ОБСЄ.
Втрати України на Донбасі у 2021 році
- 11 січня внаслідок обстрілів бойовиків загинув воїн Маріупольської бригади Олег Андрієнко.
- 21 січня від кулі російського снайпера загинув старший матрос Олександр Отрєп'єв.
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