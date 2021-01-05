На водогоні "Горлівка – Торецьк" 4 січня стався прорив. Через це тисячі місцевих жителів залишились без води.

Так, у цих населених пунктах проживає близько 38 тисяч людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Води не мають 2 міста та 3 села:

місто Торецьк,

місто Залізне,

селище міського типу Північне,

селище міського типу Південне,

частково селище міського типу Щербинівка.

Яка ситуація на водогоні

Аби забезпечити роботу котелень, створили запас води. Станом на ранок 5 січня компанія "Вода Донбасу" продовжує працювати над відновленням водопостачання.

До слова, така ситуація на водогоні не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтували через обстріли на фронті. Крім цього, прорив водогону у Торецьку зафіксували і в 2019 році. Тоді проблему усунули за 3 дні.