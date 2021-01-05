На Донбасі прорвав водогон: 38 тисяч людей залишились без води
На водогоні "Горлівка – Торецьк" 4 січня стався прорив. Через це тисячі місцевих жителів залишились без води.
Так, у цих населених пунктах проживає близько 38 тисяч людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Води не мають 2 міста та 3 села:
- місто Торецьк,
- місто Залізне,
- селище міського типу Північне,
- селище міського типу Південне,
- частково селище міського типу Щербинівка.
Яка ситуація на водогоні
Аби забезпечити роботу котелень, створили запас води. Станом на ранок 5 січня компанія "Вода Донбасу" продовжує працювати над відновленням водопостачання.
До слова, така ситуація на водогоні не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтували через обстріли на фронті. Крім цього, прорив водогону у Торецьку зафіксували і в 2019 році. Тоді проблему усунули за 3 дні.
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