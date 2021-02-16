"І тут украли": окупанти на Донбасі поставили пам'ятник бойовикам, на якому – солдат ЗСУ
Окупаційна влада в Дебальцевому встановила пам'ятник проросійським бойовикам. Однак на світлині зображено солдата Збройних Сил України.
Джерело:телеграм "Анатолий Штирлиц"
Меморіал окупанти встановили до річниці проведення Дебальцівської операції. Офіційне відкриття комплексу має відбутися 19 лютого.
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У телеграм-каналі "Анатолий Штирлиц" опубліковано світлину пам'ятника проросійським бойовикам, що загинули під час Дебальцівської операції.
"Дебальцівська операція. Їхні імена безсмертні", – такий надпис міститься на меморіальній дошці.
Однак за основу вони взяли світлину з інстаграму українського громадського діяча Мустафи Найєма.
Нічого немає свого і тут украли,
– іронічно зазначив автор телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц".
Фотографію, на якій зображено солдата ЗСУ на залізничній станції в Дебальцеве, екснардеп опублікував ще у 2015 році.
Член української делегації в ТКГ Денис Казанський жартома запропонував Найєму вимагати компенсацію за порушення авторських прав.
Що відомо про бої за Дебальцеве
- Військове зіткнення за українське місто, яке поєднує Луганськ і Донецьк, розпочалося в кінці липня 2014 року.
- 18 лютого 2015 року, українські військові отримали наказ залишити Дебальцеве. Бої за місто і операція з виходу наших воїнів стали одними з найтрагічніших і масштабних подій за весь час війни на сході України.
- За даними Генштабу, під час виходу з Дебальцевого загинули 19 українських військовослужбовців, ще 17 потрапили в полон, 13 – зникли безвісти.
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