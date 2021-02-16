Окупаційна влада в Дебальцевому встановила пам'ятник проросійським бойовикам. Однак на світлині зображено солдата Збройних Сил України.

Меморіал окупанти встановили до річниці проведення Дебальцівської операції. Офіційне відкриття комплексу має відбутися 19 лютого.

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У телеграм-каналі "Анатолий Штирлиц" опубліковано світлину пам'ятника проросійським бойовикам, що загинули під час Дебальцівської операції.

"Дебальцівська операція. Їхні імена безсмертні", – такий надпис міститься на меморіальній дошці.

Однак за основу вони взяли світлину з інстаграму українського громадського діяча Мустафи Найєма.

Нічого немає свого і тут украли,

– іронічно зазначив автор телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц".

Фотографію, на якій зображено солдата ЗСУ на залізничній станції в Дебальцеве, екснардеп опублікував ще у 2015 році.

Член української делегації в ТКГ Денис Казанський жартома запропонував Найєму вимагати компенсацію за порушення авторських прав.

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