На Донбасі поранили двох українських бійців: в якому вони стані

Окупанти в районі Мар'їнки поранили двох військових Збройних Сил України. Українським захисникам вже надали першу медичну допомогу.

Джерело: Українська делегація у ТКГ, Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Обстріл стався приблизно о 13:00 в районі Мар'їнки.

Важливо Помер українських військовий, якого раніше поранив ворожий снайпер

Що відомо про стан поранених

Двом бійцям оперативно надала необхідну медичну допомогу. За інформацією української делегації, наразі їх стан залишається стабільним. Відомо, що окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів

На обстріл ворожих військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Також українська сторона направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У ній Україна повідомила про порушення режиму тиші з боку окупантів.

Як минула доба на Донбасі

За добу 29 січня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню .

. В результаті дій противника 2 українських захисників отримали осколкові поранення.

Окупанти гатили поблизу Водяного, Опитного та Авдіївки.

Попри дії окупантів, ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил контролюють наші воїни.

Протягом останніх днів проросійські бойовики на Донбасі активізувалися. Ледь не щодня вони порушують режим припинення вогню, прицільно обстрілюючи позиції наших захисників. 28 січня окупанти тричі порушили режим припинення вогню . Українським захисникам довелось відповідати.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу