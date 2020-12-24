Війська окупанта 24 грудня вже 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. У результаті 2 українських військових отримали поранення.

Що відбувається на Донбасі 24 грудня

Про ситуацію у районі проведення Операції об'єднаних сил та постраждалих бійців ЗСУ повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

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Бойовики протягом 24 грудня вже 5 разів обстріляли українські позиції. Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, ворог 4 рази відкривав вогонь поблизу українських позицій. Гатили війська окупанта з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Двоє українських захисників постраждали.

Що відомо про поранених військових

Один із них отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі Красногорівки Донецької області. Захиснику надали медичну допомогу, його доставили до лікарні. Життю бійця нічого не загрожує.

в районі Красногорівки Донецької області. Захиснику надали медичну допомогу, його доставили до лікарні. Життю бійця нічого не загрожує. Ще один військовослужбовець дістав поранення під час обстрілу російськими найманцями українських позицій у районі Шумів Торецької міськради Донецької області. Боєць отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доставили до медичного закладу.

У штабі наголошують, що на численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військові надали адекватну відповідь.

Зверніть увагу! Бойовики на Донбасі регулярно порушують перемир'я. За добу 23 грудня окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ. На щастя, поранених чи загиблих серед українських воїнів немає.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал