На Донбасі поранення отримали 2 українських захисників: в якому вони стані
Війська окупанта 24 грудня вже 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. У результаті 2 українських військових отримали поранення.
Що відбувається на Донбасі 24 грудня
Про ситуацію у районі проведення Операції об'єднаних сил та постраждалих бійців ЗСУ повідомляють у фейсбуці штабу ООС.
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Бойовики протягом 24 грудня вже 5 разів обстріляли українські позиції. Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, ворог 4 рази відкривав вогонь поблизу українських позицій. Гатили війська окупанта з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Двоє українських захисників постраждали.
Що відомо про поранених військових
- Один із них отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі Красногорівки Донецької області. Захиснику надали медичну допомогу, його доставили до лікарні. Життю бійця нічого не загрожує.
- Ще один військовослужбовець дістав поранення під час обстрілу російськими найманцями українських позицій у районі Шумів Торецької міськради Донецької області. Боєць отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доставили до медичного закладу.
У штабі наголошують, що на численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військові надали адекватну відповідь.
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