На окупованому Донбасі вперше зафіксували російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1". Це підтвердили в ОБСЄ.

Ця РЛС призначена для виявлення об'єктів у повітрі – наприклад, безпілотників на малих висотах.

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Інформація про виявлену на Донбасі російську РЛС (радіолокаційну станцію) з'явилася у звіті спостерігачів ОБСЄ (Організація з безпеки й співпраці у Європі) за 17 лютого. 24 лютого на порталі InformNapalm опублікували фото на доказ цього.



Бойовики намагалися заховати РЛС під синьо-жовтим полотном / Фото ОБСЄ

Важливий факт: станція розташована всього за 30 кілометрів від лінії розмежування на контрольованій бойовиками території, але "прикрита" полотном жовто-синього кольору.

Україна не використовує авіацію в зоні Операції Об'єднаних сил, тож російську станцію 51У6 "Каста-2Е1" бойовики поставили для полювання за безпілотниками. Власне, саме безпілотник ОБСЄ й зробив фото станції (15 лютого біля селища Бугаївка в Луганській області).



Російську станцію виявили за 30 кілометрів від лінії розмежування / Фото InformNapalm

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