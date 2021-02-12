У п'ятницю, 12 лютого, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося поблизу села Павлопіль на Донеччині.

На щастя, український воїн – живий. Медики надають йому необхідну допомогу.

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У районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил,

– мовиться у повідомленні.

Військового вдалося оперативно доставити до лікувального закладу. Інформації про самопочуття героя наразі немає.

Обставини події встановлюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.