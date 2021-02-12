На Донбасі підірвався український військовий: перші деталі
У п'ятницю, 12 лютого, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося поблизу села Павлопіль на Донеччині.
На щастя, український воїн – живий. Медики надають йому необхідну допомогу.
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У районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил,
– мовиться у повідомленні.
Військового вдалося оперативно доставити до лікувального закладу. Інформації про самопочуття героя наразі немає.
Обставини події встановлюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
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