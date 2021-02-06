На Донбасі підірвалися українські військові: 2 загинули, ще 1 зазнав поранення

В районі Мар’їнки підірвалися 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Від отриманих поранень 2 захисників загинули. За життя третього зараз боряться медики.

Трагедія трапилася, коли воїни висувалися на позиції. Вибуховий пристрій, на якому вони підірвалися, є невідомим. Більше подробиць у штабі не оприлюднили.

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Що ще повідомили у штабі

На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують усі обставини .

Крім того, командування Об'єднаних сил висловило глибокі й щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю побажало скорішого одужання.

Зазнав поранення ще один боєць

Інцидент трапився поблизу Пісків.

Тут бойовики обстріляли українські позиції.

Поранено воїна оперативно доправили до лікувального закладу. Тут йому надають необхідну медичну допомогу.

Про такі злочинні дії окупантів українські військові повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону Спільного центру контролю.

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