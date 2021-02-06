На Донбасі підірвалися українські військові: 2 загинули, ще 1 зазнав поранення

6 лютого 2021 , 19:17
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Джерело:

Пресцентр Об'єднаних сил

В районі Мар’їнки підірвалися 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Від отриманих поранень 2 захисників загинули. За життя третього зараз боряться медики.

Трагедія трапилася, коли воїни висувалися на позиції. Вибуховий пристрій, на якому вони підірвалися, є невідомим. Більше подробиць у штабі не оприлюднили.

Що цьому передувало Російські найманці поранили 2 українських бійців на Донбасі: в якому вони стані

Що ще повідомили у штабі

На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують усі обставини .

Крім того, командування Об'єднаних сил висловило глибокі й щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю побажало скорішого одужання.

Зазнав поранення ще один боєць

  • Інцидент трапився поблизу Пісків.
  • Тут бойовики обстріляли українські позиції.
  • Поранено воїна оперативно доправили до лікувального закладу. Тут йому надають необхідну медичну допомогу.
  • Про такі злочинні дії окупантів українські військові повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону Спільного центру контролю.

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