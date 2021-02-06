На Донбасі підірвалися українські військові: 2 загинули, ще 1 зазнав поранення
В районі Мар’їнки підірвалися 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Від отриманих поранень 2 захисників загинули. За життя третього зараз боряться медики.
Джерело:Пресцентр Об'єднаних сил
Трагедія трапилася, коли воїни висувалися на позиції. Вибуховий пристрій, на якому вони підірвалися, є невідомим. Більше подробиць у штабі не оприлюднили.
Що цьому передувало Російські найманці поранили 2 українських бійців на Донбасі: в якому вони стані
Що ще повідомили у штабі
На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують усі обставини .
Крім того, командування Об'єднаних сил висловило глибокі й щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю побажало скорішого одужання.
Зазнав поранення ще один боєць
- Інцидент трапився поблизу Пісків.
- Тут бойовики обстріляли українські позиції.
- Поранено воїна оперативно доправили до лікувального закладу. Тут йому надають необхідну медичну допомогу.
- Про такі злочинні дії окупантів українські військові повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону Спільного центру контролю.
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