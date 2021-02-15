Поблизу Новолуганського 14 лютого троє українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Усі бійці служили в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.

Чоловіки підірвалися під час переміщення на позиції біля Новолуганського. Через важкі травми вони померли на місці.

Читайте також Підірвалися у відносно безпечній зоні, – журналіст про загибель 3 українських бійців

Що відомо про загиблих бійців

Войтенко Олександр Володимирович (1984 року народження) – капітан у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.

До скерування у зону проведення операції Об'єднаних сил проходив військову службу у складі 81-ї Окремої аеромобільної бригади.

Воїн був жителем Кременчука, що у Полтавській області.

Олексієнко В'ячеслав Сергійович (1987 року народження) був старшим солдатом у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.

До направлення в зону ООС проходив військову службу у складі 81-ї Окремої аеромобільної бригади. Був жителем Кременчука, що на Полтавщині.

Мироненко Дмитро (1984 року народження) – старший солдат у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді Був жителем Харкова.

Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого