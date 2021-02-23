На Донбасі під час обстрілу окупантів загинув сержант Дмитро Сардак

Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших захисників. 23 лютого один з таких обстрілів став фатальним для сержанта Дмитра Сардака. Український воїн отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Відомо, що Сардака поранили неподалік населеного пункту Зайцеве.

Важливо Українській військові готові дати відповідь бойовикам: чи є зараз ознаки ворожого наступу

Що відомо про загибель Дмитра Сардака

Зранку 23 лютого окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Зайцевого. Внаслідок цього сержант Дмитро Сардак отримав осколкове поранення, його одразу ж доправили до лікарні.

На жаль, поранення Дмитра були несумісні з життям, тож зусилля медиків були марними.

Для бойових побратимів Дмитро назавжди залишиться надійним другом, надзвичайно життєрадісною і позитивною людиною,

– наголосили у бригаді загиблого воїна.

З українським захисником попрощаються в його рідній Одесі. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина.

Як минула доба на Донбасі

За минулу добу, 22 лютого, окупанти одразу 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

порушували режим припинення вогню на Донбасі. Поблизу Авдіївки ворожі сили стріляли з гранатометів різних систем.

різних систем. Загинув український військовий – старший солдат Сергій Петраускас з Чернігівщини. Ще один захисник отримав поранення.

– старший солдат Сергій Петраускас з Чернігівщини. Ще один захисник отримав поранення. Також не обійшлось без потерпілих і біля Південного – наш воїн потрапив під обстріл, з осколковим пораненням його доправили до лікарні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.