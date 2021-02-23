На Донбасі під час обстрілу окупантів загинув сержант Дмитро Сардак
Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших захисників. 23 лютого один з таких обстрілів став фатальним для сержанта Дмитра Сардака. Український воїн отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
Відомо, що Сардака поранили неподалік населеного пункту Зайцеве.
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Що відомо про загибель Дмитра Сардака
Зранку 23 лютого окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Зайцевого. Внаслідок цього сержант Дмитро Сардак отримав осколкове поранення, його одразу ж доправили до лікарні.
На жаль, поранення Дмитра були несумісні з життям, тож зусилля медиків були марними.
Для бойових побратимів Дмитро назавжди залишиться надійним другом, надзвичайно життєрадісною і позитивною людиною,
– наголосили у бригаді загиблого воїна.
З українським захисником попрощаються в його рідній Одесі. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина.
Як минула доба на Донбасі
- За минулу добу, 22 лютого, окупанти одразу 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.
- Поблизу Авдіївки ворожі сили стріляли з гранатометів різних систем.
- Загинув український військовий – старший солдат Сергій Петраускас з Чернігівщини. Ще один захисник отримав поранення.
- Також не обійшлось без потерпілих і біля Південного – наш воїн потрапив під обстріл, з осколковим пораненням його доправили до лікарні.
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