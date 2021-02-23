Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших захисників. 23 лютого один з таких обстрілів став фатальним для сержанта Дмитра Сардака. Український воїн отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Відомо, що Сардака поранили неподалік населеного пункту Зайцеве.

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Що відомо про загибель Дмитра Сардака

Зранку 23 лютого окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Зайцевого. Внаслідок цього сержант Дмитро Сардак отримав осколкове поранення, його одразу ж доправили до лікарні.

На жаль, поранення Дмитра були несумісні з життям, тож зусилля медиків були марними.

Для бойових побратимів Дмитро назавжди залишиться надійним другом, надзвичайно життєрадісною і позитивною людиною,

– наголосили у бригаді загиблого воїна.

З українським захисником попрощаються в його рідній Одесі. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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