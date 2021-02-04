На Донбасі отримав вогнепальне поранення український військовий

На Донбасі 4 лютого поранили українського захисника. Військовий постраждав внаслідок обстрілу біля Південного.
Джерело: фейсбук ОТУ "Північ"
Чергове порушення режиму тиші окупанти влаштували неподалік Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Проросійські бойовики обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї.
Воїна з вогнепальним пораненням екстрено госпіталізували.
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