На Донбасі отримав вогнепальне поранення український військовий

На Донбасі 4 лютого поранили українського захисника. Військовий постраждав внаслідок обстрілу біля Південного.

Джерело: фейсбук ОТУ "Північ"

Чергове порушення режиму тиші окупанти влаштували неподалік Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Проросійські бойовики обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї.

Воїна з вогнепальним пораненням екстрено госпіталізували.

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