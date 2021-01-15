Майже 600 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти так званої "ЛНР": деталі
Жителі тимчасово окупованих територій Донбасу продовжуть отримувати російські паспорти. Так, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини пройшли примусову паспортизацію тисячі громадян України.
Про це мовиться на сторінці у фейсбуці громадської організації "Східної правозахисної групи". Вони висвітлюють проблеми на окупованих територіях Донбасу.
Важливо Примусово отримали паспорти Росії приблизно 300 тисяч українців, – Рєзніков
Такі дані вони отримали із власних джерел в Міграційній службі окупаційних адміністрацій Росії в ОРДЛО. Вони повідомляють, що станом на грудень 2020 року в ОРДЛО видали:
- 583 143 так званих паспорти невизнаної "ЛНР";
- 671 631 так звані паспорти "ДНР";
- ще 168 381 паспорт Російської Федерації;
Станом на 15 листопада 2020 року непроголошена влада ОРДЛО видала майже 300 тисяч паспортів Росії. Нещодавно міністр реінтеграції Олексій Рєзніков заявляв, що люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їхній спосіб споживання там.
Що каже Кремль
Кремль вимагає від незаконної влади РФ в ОРДЛО постійно збільшити обсяги видачі паспортів РФ.
Причина
У 2020 році збільшилась кількість людей, які отримали паспорт РФ. Люди почали масово виїжджають на заробітки, навчання і лікування до Росії, оскільки пункти пропуску закриті.
Тож наші громадяни не можуть швидко потрапити на територію України.Також через пандемію коронавірусу робочі мігранти не можуть виїхати на роботу в інші країни.
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