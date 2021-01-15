Жителі тимчасово окупованих територій Донбасу продовжуть отримувати російські паспорти. Так, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини пройшли примусову паспортизацію тисячі громадян України.

Про це мовиться на сторінці у фейсбуці громадської організації "Східної правозахисної групи". Вони висвітлюють проблеми на окупованих територіях Донбасу.

​Важливо Примусово отримали паспорти Росії приблизно 300 тисяч українців, – Рєзніков

Такі дані вони отримали із власних джерел в Міграційній службі окупаційних адміністрацій Росії в ОРДЛО. Вони повідомляють, що станом на грудень 2020 року в ОРДЛО видали:

583 143 так званих паспорти невизнаної "ЛНР";

671 631 так звані паспорти "ДНР";

ще 168 381 паспорт Російської Федерації;

Станом на 15 листопада 2020 року непроголошена влада ОРДЛО видала майже 300 тисяч паспортів Росії. Нещодавно міністр реінтеграції Олексій Рєзніков заявляв, що люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їхній спосіб споживання там.

Що каже Кремль

Кремль вимагає від незаконної влади РФ в ОРДЛО постійно збільшити обсяги видачі паспортів РФ.

Довідка. Влітку 2019 року президент Росії підписав указ щодо спрощеного отримання російського громадянства для жителів Луганської та Донецької областей. У Москві не зважають на вимоги Києва припинити видавати паспорти жителям окупованих територій.

Причина

У 2020 році збільшилась кількість людей, які отримали паспорт РФ. Люди почали масово виїжджають на заробітки, навчання і лікування до Росії, оскільки пункти пропуску закриті.

Тож наші громадяни не можуть швидко потрапити на територію України.Також через пандемію коронавірусу робочі мігранти не можуть виїхати на роботу в інші країни.