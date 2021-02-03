На Донбасі російські найманці готують дітей до участі в бойових діях: фото

На окупованій території Донбасу російські найманці з 2017 року готують дітей до участі в бойових діях. Через це прокуратура вже почала кримінальне провадження.

Джерело: Офіс генпрокурора

Представники незаконних збройних формувань Росії у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дітей віком від 10 до 17 років до бойових дій. Зокрема, вони вчать їх стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова.

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Окрім залучення до бойових дій, російські найманці розповідають дітям неправду про події в Україні та формують у них вороже ставлення до української держави.

Від початку збройного конфлікту на Донеччині учасники незаконних формувань Росії втягнули у протиправну діяльність понад 100 дітей,

– мовиться у повідомленні.



Тренування дітей / Фото Офісу генпрокурора



Підготовка до участі у бойових діях / Фото Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі на тимчасово окупованій території Донбасу діє понад 10 таких закладів. Зокрема, це так звані громадські військово-патріотичні рухи "Амазонки", "Молода Гвардія Донбасу", "Патріот", "Бастіон" та "Степові вовки".

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За даними пресслужби, наразі у цій справі триває досудове розслідування.