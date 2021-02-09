На Донбасі двоє цивільних намагались прорватись до бойовиків: є загиблий – що відомо

На Донбасі 8 лютого двоє людей на авто намагались проїхати через блокпост на окуповану територію. На вимогу зупинитись люди не реагували, а тільки збільшували швидкість.

Інцидент трапився близько 12:00 біля Вікторівки, що у Донецькій області.

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Як реагували військові

В машині ВАЗ 2105 перебували двоє цивільних. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, однак авто продовжило їхати до бойовиків. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження.

У результаті кількох пострілів отримали поранення двоє людей – водій та пасажир.

Який стан людей

Медики механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомогу та забрали їх до лікувального закладу. Однак водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

Наразі невідомо, чому люди намагались прорватись до бойовиків.

На місці події працюють військові та правоохоронці, обставини з’ясовують.