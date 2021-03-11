На Донбасі бойовики вбили українського військового

Проросійські бойовики 10 березня обстріляли позиції Збройних сил України біля Старогнатівки у Донецькій області. Важкої травми зазнав український військовий.

Рятувати його одразу почали медики, але, на жаль, марно. Про трагедію повідомили на сторінці у фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Нагадаємо, 28 лютого На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко

Непоправна втрата на Донбасі: загинув український військовий

10 березня бойовики у Донецькій області вкотре порушили режим припинення вогню:

Ворог обстріляв українські позиції біля Старогнатівки – цей населений пункт перебуває у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав важкого поранення. Йому оперативно надали медичну допомогу, але врятувати не змогли.

Про дії бойовиків українці повідомили ОБСЄ. На місці трагедії присутні керівники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Тільки 3 березня Україна попрощалася з двома захисниками

У Херсоні – з загиблим бійцем 36-ї бригади морської піхоти Сергієм Моісєєнком.

На Полтавщині – з 19-річним військовослужбовцем Андрієм Мірчею.

Від початку 2021 року

щонайменше 17 українських захисників.

Редакція 24 каналу та Оперативно-тактичне угруповання "Схід" висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.