На Донбасі бойовики вбили українського військового

Джерело:фейсбук ОТУ "Схід"
Проросійські бойовики 10 березня обстріляли позиції Збройних сил України біля Старогнатівки у Донецькій області. Важкої травми зазнав український військовий.
Рятувати його одразу почали медики, але, на жаль, марно. Про трагедію повідомили на сторінці у фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Нагадаємо, 28 лютого На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко
10 березня бойовики у Донецькій області вкотре порушили режим припинення вогню:
Про дії бойовиків українці повідомили ОБСЄ. На місці трагедії присутні керівники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.Редакція 24 каналу та Оперативно-тактичне угруповання "Схід" висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.