На Донбасі бойовики поранили українського військового: що відомо
Проросійські бойовики 7 лютого прицільно обстріляли позиції українських військових. У результаті поранили нашого захисника.
Так, окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли біля Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Що відомо про поранення бійця
Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна доставили до лікувального закладу. Медики надають йому допомогу.
Про дії російських найманців повідомили представників ОБСЄ.
Що цьому передувало
- Зауважимо, що у зведенні ООС станом на 17:00 не повідомляли про поранення воїна. Мовилось лише про те, що бойовики заміновують місцевість.
- Однак за добу 6 лютого окупанти 13 разів обстрілювали українські позиції. Бойовики поранили одного воїна біля Пісків, ще двох – поблизу Новозванівки та Південного.
- Також в цей день троє наших бійців підірвались на вибухівці. На жаль. двоє з них загинули, ще один – отримав поранення.
- Від початку 2021 року на Донбасі загинули 6 бійців ЗСУ.
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