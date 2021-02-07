Проросійські бойовики 7 лютого прицільно обстріляли позиції українських військових. У результаті поранили нашого захисника.

Так, окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли біля Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Що відомо про поранення бійця

Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна доставили до лікувального закладу. Медики надають йому допомогу.

Про дії російських найманців повідомили представників ОБСЄ.

Що цьому передувало