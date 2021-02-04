На Донбасі бойовики двічі стріляли в бік українських позицій: деталі

Протягом доби 3 лютого на Донбасі було відносно тихо. Однак зафіксували постріли бойовиків біля Гнутового та Водяного.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Бойовики кілька разів відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ. На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.
Від початку доби 4 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Українські воїни повністю контролюють ситуацію.Зверніть увагу! Напередодні за наказом президента Володимира Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил, що воюють на Донбасі. Хочуть перевірити готовність сил виконувати завдання, а також ефективність заходів Міноборони та ЗСУ.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу