На Донбасі бойовики двічі стріляли в бік українських позицій: деталі
Протягом доби 3 лютого на Донбасі було відносно тихо. Однак зафіксували постріли бойовиків біля Гнутового та Водяного.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Бойовики кілька разів відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Які були порушення перемир'я
- Неподалік Гнутового окупанти стріляли з автоматичного станкового гранатомета.
- Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.
Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ. На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.
Яка ситуація на передовій зранку 4 лютого
Від початку доби 4 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Українські воїни повністю контролюють ситуацію.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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