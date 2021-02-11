Бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського бійця

Проросійські бойовики на Донбасі за добу 10 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню. Біля Пісок снайпер навіть поранив українського військового.

Бійця з вогнепальним пораненням доставили до медзакладу, де йому надали допомогу. Наразі його стан здоров'я – задовільний.

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Які ще порушення зафіксували

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти неодноразово відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Біля Верхньоторецького стріляли зі станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік Південного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі Золотого-4 окупанти запустили безпілотник та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

На такі зухвалі дії окупантів українські військові дали відповідь, а про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

Від початку доби 11 лютого – тиша.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу