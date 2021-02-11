Бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського бійця

Джерело:ООС
Проросійські бойовики на Донбасі за добу 10 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню. Біля Пісок снайпер навіть поранив українського військового.
Бійця з вогнепальним пораненням доставили до медзакладу, де йому надали допомогу. Наразі його стан здоров'я – задовільний.
Важливо Ворожий снайпер поранив нашого захисника на Донбасі: в якому він стані
На такі зухвалі дії окупантів українські військові дали відповідь, а про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
Від початку доби 11 лютого – тиша.Зверніть увагу! Протягом доби 9 лютого окупанти тричі порушували перемир'я. Окупанти стріляли прицільно, тож українським військовим довелось відповідати.