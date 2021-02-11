Бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського бійця
Проросійські бойовики на Донбасі за добу 10 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню. Біля Пісок снайпер навіть поранив українського військового.
Джерело:ООС
Бійця з вогнепальним пораненням доставили до медзакладу, де йому надали допомогу. Наразі його стан здоров'я – задовільний.
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Які ще порушення зафіксували
- Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти неодноразово відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- Біля Верхньоторецького стріляли зі станкового протитанкового гранатомета.
- Неподалік Південного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
- У районі Золотого-4 окупанти запустили безпілотник та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.
На такі зухвалі дії окупантів українські військові дали відповідь, а про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
Від початку доби 11 лютого – тиша.
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