Протягом 16 грудня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим тиші. Від початку доби 17 грудня порушення окупантів тривають.

Протягом всієї доби окупанти провокували українських військових неприцільними пострілами. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Як минула доба на Донбасі

Біля Водяного, що на Приазов'ї, зафіксували 2 порушення перемир'я. Окупанти відкривали вогонь зі станкових та ручних гранатометів.

Біля Шумів бойовики також застосували гранатомети.

Бійці ООС не відкривали вогонь у відповідь. На щастя, втрат та поранень немає.

Яка ситуація станом на ранок 17 листопада

Від початку доби російські найманці вже встигли порушити перемир'я. Так, неподалік Водяного окупанти гатили з мінометів та гранатометів.

Провокація не становила загрози для українських воїнів, тож у відповідь не стріляли.

Зверніть увагу! Ще від 27 липня на Донбасі триває режим повного припинення вогню, який бойовики постійно порушують.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу