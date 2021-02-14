Бойовики обстріляли українські позиції з гранатомета: як минув день на Донбасі

Джерело:Фейсбук Операції об'єднаних сил
У неділю, 14 лютого, російські бойовики раз порушили режим тиші на Донбасі. Вони обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного.
Окупанти гатили зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
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На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь,
– мовиться у повідомленні.
Українська сторона вже повідомила про порушення режиму тиші ОБСЄ.
У неділю, 14 лютого, Збройні сили України втратили 3 героїв. Неподалік населеного пункту Новолуганське на Донбасі близько 10:00 військові підірвалися на вибуховому пристрої.
Через загибель військових президент Володимир Зеленський доручив терміново прибути на Донбас міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку. Вони мають розслідувати загибель воїнів.