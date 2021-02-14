У неділю, 14 лютого, російські бойовики раз порушили режим тиші на Донбасі. Вони обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного.

Окупанти гатили зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь,

– мовиться у повідомленні.

Українська сторона вже повідомила про порушення режиму тиші ОБСЄ.

У неділю, 14 лютого, Збройні сили України втратили 3 героїв. Неподалік населеного пункту Новолуганське на Донбасі близько 10:00 військові підірвалися на вибуховому пристрої.

Через загибель військових президент Володимир Зеленський доручив терміново прибути на Донбас міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку. Вони мають розслідувати загибель воїнів.

Що відомо про загблих військових

Олександр Войтенко – капітан (1974 року народження);

В'ячеслав Олексієнко – солдат (1987 року народження);

Дмитро Мироненко – старший солдат (1994 року народження).

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих героїв.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу