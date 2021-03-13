Протягом доби 12 березня проросійські бойовики на Донбасі особливо активізувались. Вони аж 14 разів обстріляли українські позиції. Крім того, окупанти вбили нашого захисника та ще одного поранили.

Українські військові були змушені відповідати на зухвалі обстріли бойовиків. Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році Що відбувалось на Донбасі 12 березня Поблизу Катеринівки окупанти гатили з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Південного окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Через це воїн ЗСУ отримав поранення . Його госпіталізували, наразі стан захисника – задовільний.

. Його госпіталізували, наразі стан захисника – задовільний. Біля Старогнатівки бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Тарамчук та Піски – зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Гнутового загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

У передмісті Водяного, що на Приазов’ї, стріляли з ручних протитанкових гранатометів

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили обстріл позицій українських захисників. У результаті вбили українського військового. Командування операції Об’єднаних сил висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Яка ситуація станом на ранок 13 березня Від початку доби 13 березня окупанти вже встигли 4 рази порушили перемир'я біля Пісків. Противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає. Зверніть увагу! ЗСУ неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні зобов'язань.