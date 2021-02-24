Прийшов до опорного пункту ЗСУ: на Донбасі бойовик з ножем напав на українського воїна

Російський найманець 24 лютого прийшов до опорного пункту Збройних сил України біля Чермалика. Потім бойовик дістав ніж та напав на українського військового.

Бойовик у російській формі накинувся на бійця Операції об'єднаних сил та навіть встиг порізати йому щоку.

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Як відреагував український військовий У відповідь на напад український воїн вистрілив. Куля потрапила у тулуб бойовика. Пораненого найманця забрали в госпіталь. На щастя, життю українського солдата вже нічого не загрожує. Як бойовик потрапив до опорного пункту ЗСУ

Наразі причини та мету так званого "візиту" бойовика встановлюють. Наразі незрозуміло, як йому вдалось подолати заміновані поля та вижити.

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