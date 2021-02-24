Прийшов до опорного пункту ЗСУ: на Донбасі бойовик з ножем напав на українського воїна

Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Російський найманець 24 лютого прийшов до опорного пункту Збройних сил України біля Чермалика. Потім бойовик дістав ніж та напав на українського військового.
Бойовик у російській формі накинувся на бійця Операції об'єднаних сил та навіть встиг порізати йому щоку.
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У відповідь на напад український воїн вистрілив. Куля потрапила у тулуб бойовика. Пораненого найманця забрали в госпіталь.
На щастя, життю українського солдата вже нічого не загрожує.
Наразі причини та мету так званого "візиту" бойовика встановлюють. Наразі незрозуміло, як йому вдалось подолати заміновані поля та вижити.