Прийшов до опорного пункту ЗСУ: на Донбасі бойовик з ножем напав на українського воїна
Російський найманець 24 лютого прийшов до опорного пункту Збройних сил України біля Чермалика. Потім бойовик дістав ніж та напав на українського військового.
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Бойовик у російській формі накинувся на бійця Операції об'єднаних сил та навіть встиг порізати йому щоку.
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Як відреагував український військовий
У відповідь на напад український воїн вистрілив. Куля потрапила у тулуб бойовика. Пораненого найманця забрали в госпіталь.
На щастя, життю українського солдата вже нічого не загрожує.
Як бойовик потрапив до опорного пункту ЗСУ
Наразі причини та мету так званого "візиту" бойовика встановлюють. Наразі незрозуміло, як йому вдалось подолати заміновані поля та вижити.
Війна на Донбасі: останні новини
- Бойовики обстрілюють не лише українські позиції, а й мирних жителів. Наприклад, 23 лютого відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині. У результаті загинув мирний житель.
- Крім цього, того ж дня ворожий снайпер поранив біля Пісків українського захисника.
- Також на Донбасі 20 лютого спалахнула пожежа у бліндажі. Загинули троє бійців ЗСУ.
- Загалом від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 16 наших військових.
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