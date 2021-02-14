На Донбасі 3 українських військових загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої

Джерело:Фейсбук ОТУ "Північ"
Неподалік Новолуганського 14 лютого на невідомому вибуховому пристрої підірвалися військові ЗСУ. На жаль, 3 українських захисників загинули.
Трагічний інцидент трапився в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Під час переміщення на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил,
– йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують обставини жахливої трагедії.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.Важливо! Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 8 українських захисників. Детальніше читайте тут.