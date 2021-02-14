Неподалік Новолуганського 14 лютого на невідомому вибуховому пристрої підірвалися військові ЗСУ. На жаль, 3 українських захисників загинули.

Трагічний інцидент трапився в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Бійці ЗСУ підірвалися на вибуховому пристрої: що відомо

Під час переміщення на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил,

– йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують обставини жахливої трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Важливо! Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 8 українських захисників. Детальніше читайте тут.

Як минула на Донбасі доба 13 лютого

Війська окупанта 2 рази порушили режим припинення вогню – біля Водяного та Старогнатівки.

На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу