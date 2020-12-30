На Донбасі загинув український військовий з Вінниці
Трагедія сталася 29 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Наразі причини загибелі українського бійця уточнюються.
Відомо, що військовий був родом з Вінниці. Про це повідомили у пресслужбі Вінницької ОДА.
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Що відомо про загиблого бійця
- 29 грудня обірвалося життя 22-річного Вадима Єфременюка. Сталося це у зоні проведення ООС.
- Військовослужбовець проживав у Вінниці й не був одружений.
- У бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.
Як минула доба на Донбасі
- Російські найманці на Донбасі 7 разів порушили перемир'я протягом доби 29 грудня.
- Неспокійно було поблизу Водяного, Талаківки, Невельського та Авдіївки.
- Окупанти вже традиційно гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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