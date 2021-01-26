На Донбасі важко поранили українського військового: деталі

26 січня 2021 , 21:34
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На Донбасі проросійські бойовики 26 січня обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих дій поранення отримав один наш захисник.

Джерело: телеграм Української делегації для участі в ТКГ

Обстріли відбулися близько 19:00 в районі Попасна.

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Постраждалого військового відвезли у лікарню. Наразі він перебуває у важкому стані.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ,
– розповіла делегація.

Що відбувалося на Донбасі 26 січня

  • Раніше у штабі ООС повідомляли, що впродовж доби 26 січня окупанти 2 рази порушували режим тиші.
  • Бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета. Найгарячіше було біля Авдіївки.
  • Неподалік Мар'їнки ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження.
Зверніть увагу! Зранку 25 січня снайпер бойовиків важко поранив українського бійця. Це трапилося поблизу Золотого. Через поранення військового Тристороння контактна група збиралася на позачергове засідання.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу