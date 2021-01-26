На Донбасі важко поранили українського військового: деталі
На Донбасі проросійські бойовики 26 січня обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих дій поранення отримав один наш захисник.
Джерело: телеграм Української делегації для участі в ТКГ
Обстріли відбулися близько 19:00 в районі Попасна.
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Постраждалого військового відвезли у лікарню. Наразі він перебуває у важкому стані.
Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ,
– розповіла делегація.
Що відбувалося на Донбасі 26 січня
- Раніше у штабі ООС повідомляли, що впродовж доби 26 січня окупанти 2 рази порушували режим тиші.
- Бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета. Найгарячіше було біля Авдіївки.
- Неподалік Мар'їнки ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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