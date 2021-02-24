На Донбасі за добу зафіксували 88 порушень "тиші", – ОБСЄ

Джерело:СММ ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби 23 лютого зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області. На Луганщині не було жодного порушення.
Свобода пересування місії залишається обмеженою на окупованій території.
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На Донеччині зафіксували 3 вибухи невизначеного походження.
87 порушень трапилися у західному напрямку від окупованого Петровського району Донецька та на захід від Олександрівки.
Зауважимо, впродовж 22 лютого порушень було 10.
За добу 23 лютого на Луганщині не зафіксували порушень, однак напередодні – 22 лютого, за даними ОБСЄ, бойовики 60 разів не дотрималися домовленостей.Зверніть увагу! З початку перемир'я на Донбасі, 27 лютого 2020 року, СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 10 603 випадки порушень режиму тиші. Зокрема, 3 409 вибухів, 1 180 невизначених боєприпасів у польоті, 101 спалах дульного полум'я, 61 освітлювальну ракету, а також понад 5 852 черги та постріли.