На Донбасі за добу зафіксували 88 порушень "тиші", – ОБСЄ

24 лютого 2021 , 09:40
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Джерело:

СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби 23 лютого зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області. На Луганщині не було жодного порушення.

Свобода пересування місії залишається обмеженою на окупованій території.

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Що відомо про порушення бойовиків

►Донецька область

На Донеччині зафіксували 3 вибухи невизначеного походження.

87 порушень трапилися у західному напрямку від окупованого Петровського району Донецька та на захід від Олександрівки.

Зауважимо, впродовж 22 лютого порушень було 10.

►Луганська область

За добу 23 лютого на Луганщині не зафіксували порушень, однак напередодні – 22 лютого, за даними ОБСЄ, бойовики 60 разів не дотрималися домовленостей.

Зверніть увагу! З початку перемир'я на Донбасі, 27 лютого 2020 року, СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 10 603 випадки порушень режиму тиші. Зокрема, 3 409 вибухів, 1 180 невизначених боєприпасів у польоті, 101 спалах дульного полум'я, 61 освітлювальну ракету, а також понад 5 852 черги та постріли.

Ситуація на Донбасі

  • Впродовж доби 23 лютого українські військові зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню. Проросійські бойовики гатили з гранатометів, мінометів, стрілецької та снайперської зброї.
  • Внаслідок дій окупантів загинув одесит Дмитро Сардак. Крім того, ще один наш воїн отримав поранення. Також відомо, що біля Пісків снайпер бойовиків поранив ще одного українського бійця.
  • 23 лютого російські найманці обстріляли та замінували Хутір Вільний. Через це один мирний мешканець загинув – на його подвір'ї вибухнула міна.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу