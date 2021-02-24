На Донбасі за добу зафіксували 88 порушень "тиші", – ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби 23 лютого зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області. На Луганщині не було жодного порушення.
Джерело:СММ ОБСЄ
Свобода пересування місії залишається обмеженою на окупованій території.
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Що відомо про порушення бойовиків
►Донецька область
На Донеччині зафіксували 3 вибухи невизначеного походження.
87 порушень трапилися у західному напрямку від окупованого Петровського району Донецька та на захід від Олександрівки.
Зауважимо, впродовж 22 лютого порушень було 10.
►Луганська область
За добу 23 лютого на Луганщині не зафіксували порушень, однак напередодні – 22 лютого, за даними ОБСЄ, бойовики 60 разів не дотрималися домовленостей.
Ситуація на Донбасі
- Впродовж доби 23 лютого українські військові зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню. Проросійські бойовики гатили з гранатометів, мінометів, стрілецької та снайперської зброї.
- Внаслідок дій окупантів загинув одесит Дмитро Сардак. Крім того, ще один наш воїн отримав поранення. Також відомо, що біля Пісків снайпер бойовиків поранив ще одного українського бійця.
- 23 лютого російські найманці обстріляли та замінували Хутір Вільний. Через це один мирний мешканець загинув – на його подвір'ї вибухнула міна.
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