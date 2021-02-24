Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби 23 лютого зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області. На Луганщині не було жодного порушення.

Свобода пересування місії залишається обмеженою на окупованій території.

Важливо Врегулювання конфлікту з Росією: Україна в ООН назвала головну умову

Що відомо про порушення бойовиків

►Донецька область

На Донеччині зафіксували 3 вибухи невизначеного походження.

87 порушень трапилися у західному напрямку від окупованого Петровського району Донецька та на захід від Олександрівки.

Зауважимо, впродовж 22 лютого порушень було 10.

►Луганська область

За добу 23 лютого на Луганщині не зафіксували порушень, однак напередодні – 22 лютого, за даними ОБСЄ, бойовики 60 разів не дотрималися домовленостей.

Зверніть увагу! З початку перемир'я на Донбасі, 27 лютого 2020 року, СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 10 603 випадки порушень режиму тиші. Зокрема, 3 409 вибухів, 1 180 невизначених боєприпасів у польоті, 101 спалах дульного полум'я, 61 освітлювальну ракету, а також понад 5 852 черги та постріли.

Ситуація на Донбасі

Впродовж доби 23 лютого українські військові зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню. Проросійські бойовики гатили з гранатометів, мінометів, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок дій окупантів загинув одесит Дмитро Сардак. Крім того, ще один наш воїн отримав поранення. Також відомо, що біля Пісків снайпер бойовиків поранив ще одного українського бійця.

одесит Дмитро Сардак. Крім того, 23 лютого російські найманці обстріляли та замінували Хутір Вільний. Через це один мирний мешканець загинув – на його подвір'ї вибухнула міна.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу