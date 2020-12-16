У місті Покровську, що у Донецькій області, водій Suzuki Grand Vitara наїхав на 10-річного хлопчика. Він, на жаль, загинув на місці ДТП. Трагедія сталась 15 грудня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Донецької обласної прокуратури.

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Обставини смертельної ДТП

15 грудня близько 11:00 водій, якому майже 60 років, виїжджав на кросовері з міста.

Дорогу переходив хлопчик. На жаль, чоловік не зміг уникнути зіткнення й дитина загинула.

Судячи з фотографій, це сталося на трасі, де не було пішохідного переходу.

Деталі та обставини цієї ДТП з’ясовуватиме слідство.



У Покровську збили дитину на смерть / Фото Донецької обласної прокуратури

Днем раніше у Краматорську зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок аварії травми отримали 3 дорослих та стільки ж дітей. Одну дитину затиснуло в понівеченій автівці. Рятувальники деблокували її та передали медикам.