Донбас виявився не потрібним Путіну, – Казанський різко оцінив 7 років "русской вєсни"

1 березня було 7 років від початку антиукраїнських безладів, які російські пропагандисти назвали "русской вєсной". Це події, які відбулися у 2014 році в Донецьку й Луганську, а також у деяких містах на півдні й сході України.

За 7 років Донбас виявився не потрібним Росії. Вона не забрала і не приєднала ці території. Таку думку висловив журналіст, член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Також до ефіру програми "Між іншим" долучилися мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко та адвокат Сергія Стерненка Масі Найєм.

До теми Після 7 років війни на Донбасі: чому Росія досі не покарана за збройну агресію

Про підсумки 7 років "русской вєсни" на Донбасі

Денис Казанський: Росія просто використала окуповані території, аби за спинами мешканців вести війну з Україною, постійно створювати фактор нестабільності та конфлікт, який ніяк не згасає. Людей, які опинилися на тій території, використовують як матеріал, якого не шкода. Це абсолютно цинічне ставлення. Але мешканці тих територій вже нічого не можуть вдіяти. Навесні 2014 року їх закликали виходити на вулиці. Зараз їм не можна цього робити. Хто вийде – потрапить в лапи МДБ (Міністерство державної безпеки Росії – 24 канал).

Люди, які там живуть, отримали зовсім не те, що їм обіцяли і чого очікували. Ситуація в економіці дуже складна. І зараз річниця "русской вєсни" збіглася з певним процесами саме в економічній сфері.

Промислові підприємства, які розміщені на Донбасі і належать українським власникам, були фактично віддані цими бойовиками колишньому українському олігарху Сергію Курченку. Його вважали "гаманцем" сім'ї Януковича.



Сергій Курченко / Фото з сайту ФК "Металіст"

Всі ці роки Курченко експлуатував металургійні заводи, шахти і деякі інші підприємства. Ця промисловість, яка всі роки працювала в умовах ОРДЛО, не маючи доступу до світових ринків збуту і без можливості залучати інвестиції, деградувала. Зараз ми бачимо, що Курченко, який витискав з підприємств усі ресурси, починає скидати певні активи.

Дмитро Гнап: Тобто звільняють людей, не платять їм зарплату чи просто закривають ці заводи?

Денис Казанський: Фактично відбувається все одночасно. Наразі це сталося з Донецьким металургійним заводом. Курченко його експлуатував. Очевидно, що колишнє обладнання не може далі працювати, а інвестицій немає. Фактично, цей завод, який кілька років керувався компанією Курченка, було переоформлено. Наразі він став ТОВ "ДМЗ", і туди перейшли всі працівники. Завод змінив юридичну особу, але залишилися борги щодо зарплати, податків, різних виплат. Курченко не заплатив майже пів мільярда російських рублів. Ситуація на ДМЗ – дуже загрозлива, адже фактично це підприємство зараз кинули, і воно не працює.

Що відомо про Сергія Курченка? Сергій Курченко – український бізнесмен, олігарх, власник групи СЄПЕК ("Східно-Європейська паливно-енергетична компанія"). Також є ексвласником і президентом футбольного клубу "Металіст".

Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.

Курченка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Дані: Дані: Вікіпедія

Чи покарали винних у подіях "русской вєсни"

Денис Казанський: Ніхто з тих людей, які брали активну участь, підтримували і підживлювали масові заворушення, не понесли покарання. Судили довго Нелю Штепу (колишня міська голова Слов'янська – 24 канал) – і це був чи не єдиний випадок, коли хтось з тих одіозних мерів мав проблеми з законом. Але її так і не посадили.

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Є величезний масив доказів, зокрема, й відео, де мер Дружківки Валерій Гнатенко виступав і організовував всі ці "референдуми". Він наразі є народним депутатом України з фракції ОПЗЖ. Як і чинний мер Кремінної Володимир Струк, колишній нардеп від "Партії регіонів". Він не тільки брав участь у "референдумі", а й озброював загони перших бойовиків. Він теж залишився безкарним, хоча я особисто писав заяву в СБУ щодо нього.



Неля Штепа, Валерій Гнатенко, Володимир Струк / Колаж 24 каналу

Мер Миколаєва пояснив гучну заяву про вакцинацію

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, люди, які відмовляться від щеплення проти коронавірусу, зрештою будуть змушені лікуватися власним коштом.

Олександр Сєнкевич: Я висловив свою думку. Якщо людина відмовляється вакцинуватися, у неї в картці написано про відмову, то коли вона потрапляє до лікарні у важкому чи середньому стані – повинна лікуватись не за гроші НЦЗУ (Національна служба здоров'я України – 24 канал), платників податків, а власним коштом. Це моя думка, але рішення в будь-якому разі приймають на вищому державному рівні.

Чому у Чернівцях викидали "рештки" вакцини

Більше про це – читайте за посиланням.

Ольга Кобевко: Ситуація з вакцинацією – недолуга. В перший день, коли привезли препарат, на "смітник викинули", тобто утилізували 6 доз вакцини. При цьому в області є дуже багато людей, які були готові вакцинуватися. Однак, на жаль, логістика керівників і кураторів є настільки недолугою, що викинули вакцини. 6 доз – це щонайменше 3 людини в ланцюжку створення колективного імунітету повновакцинованих осіб. Тобто людей з двома дозами.

Про апеляцію на вирок Сергію Стерненку

Детальніше про ситуацію в Чернівцях – читайте тут

Масі Найєм: Я впевнений, що суд апеляційної інстанції буде зобов'язаний скасувати цей вирок. Там немає підстав, такої події не було. Сергій не винен у цій справі – для мене це 100% зрозуміло. Усі матеріали доводять, що за такими доказами неможливо звинувачувати Сергія. Апеляція скасує вирок, якщо вона буде діяти законно.

Треба пояснити суспільству, що протягом 30 днів матеріали справи в апеляцію не будуть передані, навіть якщо ми подамо апеляційну скаргу сьогодні. Такий порядок.