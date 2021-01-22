На тимчасово окуповану територію Донбасу 17 січня прибули комісії з представників командувань та штабів Збройних сил Росії. Їхня мета – проконтролювати готовність незаконних збройних формувань до застосування у війні проти України.

Приїзд кураторів з російського військового командування на Донбас: деталі

За даними Головного управління розвідки Міноборони, перебували вони на Донеччині та Луганщині до 22 січня. За цей час російські куратори у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів провели тиждень бойової та мобілізаційної готовності. Заходи передбачають приведення окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності.

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Крім того, підкреслили в Міноборони, на тимчасово непідконтрольній нам частині сходу наразі триває ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу. Зокрема, на посаду вступив новопризначений командир 1 армійського корпусу РФ.

До слова, нещодавно поблизу Трьохізбенки на Луганщині виявили заборонене озброєння, виготовлене в Росії. Зокрема, мовиться про бойову протипіхотну фугасну міну та частини протипіхотної осколкової міни.