Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало новий законопроєкт про принципи реінтеграції тимчасово окупованих територій. Перехідний період розрахували аж на 25 років.

Вважається, що термін відновлення окупованих територій має перевищувати термін окупації вдвічі. Про це розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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МінТОТ врахувало, що території окуповані протягом 7 років. Отже, термін, що подвоює час окупації, мав становити 14 років. Але як заявив Арестович, таке число вписати до закону неможливо. 10 років міністерство вважає закоротким терміном для повної деокупації. Тому, як розповів речник, 25 років є оптимальним періодом.

Чи прописаний процес деокупації

Як розповів Арестович, існує 2 окремі процеси: деокупація та реінтеграція.

Реінтеграція відбувається вже зараз і цей закон є її елементом. Потім – соціально-економічне та політичне відновлення,

– зазначив Арестович.

Процес деокупації ще обговорюють, але речник ще раз наголосив про необхідності виведення військ та зброї РФ.

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"Зараз ми боремось за голови людей в ОРДЛО, а деокупація буде вже після реінтеграції", – зазначив Арестович.

Чого очікувати мешканцям ОРДЛО

Арестович наголосив, що особи, які скоїли воєнний злочин не будуть амністовані й однозначно будуть покарані, а у випадку переховування чи втечі – будуть переслідуватись СБУ.

Громадяни, які залишились там, побачать, що на українському боці набагато краще, ніж у них. Наші громадяни, які 7 років піддавались російській пропаганді, наочними і практичними кроками перейдуть на наш бік,

– сказав Артемович

Якщо законопроєкт буде прийнятим, амністовані будуть люди, які не брали участі в бойових діях та референдумах.

Що відомо про законопроєкт МінТОТ

Документ з'явився на сайті міністерства 11 січня 2020 року. Поки у Кабміні його називають чернеткою.

В законопроєкті прописані деталі перехідного періоду не лише для Донбасу, а й для Криму. Але вже відомо, що розраховують такий перехідний період на 25 років. Зокрема в ньому мовиться про відновлення економіки на окупованих територіях та амністію учасників конфлікту.