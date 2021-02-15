Леонід Кравчук заявив, що домовитися з Росією про врегулювання ситуації на Донбасі "практично неможливо". Наразі перспектив щодо просування у переговорному процесі немає.

Що сказав Кравчук про переговори з Росією

Жодного просування у переговорах немає вже тривалий час. Про це заявив лідер Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Кравчук.

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Домовитися з Росією про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, – практично неможливо. Тобто ми маємо дивитися правді у вічі й не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом,

– наголосив політик.

Він додав, що нещодавно брав участь в ефірі російського "Першого каналу", де був також ватажок бойовиків Денис Пушилін. Той заявив про намір інтегрувати окуповані території у Росію.

"Таким чином офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі", – підкреслив Кравчук.

Чиновник наголосив, що Росія продовжує заперечувати участь у війні на Донбасі, називаючи себе "посередником" у конфлікті. Такі заяви суттєво ускладнюють можливість домовитися.