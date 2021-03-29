Роману Ратушному 29 березня обрали запобіжний захід. Його звинувачують у хуліганських діях під Офісом Президента 20 березня.

Деталі рішення суду

Суд вирішив взяти Ратушного під цілодобовий домашній арешт. До речі, під будівлею зібралися люди на підтримку активіста.

Роману інкримінують статтю 296 Кримінального кодексу. Так, його підозрюють у хуліганстві із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого небезпечного предмета.

Активісту загрожує позбавленням волі на строк 3 – 7 років.

За даними телеграм-каналу "STERNENKO", суддя відмовилася розглядати докази, бо "на досудовому розслідуванні їх не розглядають".

Вона також відмовила віддати Романа на поруки. І взагалі, саме такий запобіжний обрала, бо тримання фаєру – це тяжкий злочин,

– мовиться у повідомленні.

Ратушний вже готує апеляцію на таке рішення суду.

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