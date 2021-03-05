Долю Степанова вирішують в Офісі Президента, – Стефанишина про відставку міністра
Вже кілька місяців в українській політиці є чутки про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Натомість офіційних заяв чи винесення питання у парламент – немає. Насправді ж питання відставки Степанова вирішує Офіс Президента.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила нардепка від партії "Голос" Ольга Стефанишина. Вона зазначила, що кожен провал Степанова – це "гвинтик у його політичну домовину".
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"На жаль, питання відставки Степанова вирішується не в парламенті, а в Офісі Президента. Поки люди там не зрозуміють, що його бездіяльність впливає, зокрема, на рейтинги президента – його відставку в парламент не винесуть", – зазначила нардепка.
Я думаю, згодом всім стане зрозуміло, що цей міністр нездатний і кожен його крок шкодить Україні та системі охорони здоров'я,
– додала Стефанишина.
За її словами, Максиму Степанову вже ніхто не вірить. "Він настільки всім набрид, всі розуміють, що він постійно бреше. Що б він не казав, йому вірити не будуть", – запевнила вона.
Нардепка розкритикувала звіт Степанова
Максим Степанов 5 березня прозвітував у Раді щодо ситуації з коронавірусом та вакцинацією в Україні. Стефанишина назвала виступ міністра "паркетною доповіддю".
Він читав з листочка. Очевидно, що людині просто написали спіч, він відчитався і особливо його не хвилювало те, що він перебуває перед народними депутатами у Верховній Раді. Йому просто треба було щось сказати,
– зазначила нардепка.
Також Стефанишина наголосила, що Україна дуже повільно вакцинує громадян. "Навіть якщо кількість вакцинованих в день збільшиться в 10 разів – все одно до 2029 року Україна буде з невакцинованим населенням. Цифри, які називав Степанов – беруться зі стелі", – підсумувала вона.
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Ймовірна відставка Степанова: останні новини
- Про відставку Степанова заговорили ще восени 2020 року.
- Міністр прокоментував це поширення чуток тим, що він нібито є "незручним міністром" для нардепів.
- Однією з причин, чому вимагають відставку Степанова, є ситуація з закупівлею вакцини проти коронавірусу за завищеною ціною.
- Водночас Степанов запевнив, що у МОЗ працюють прозоро.
- Спікер парламенту Дмитр Разумков оцінив шанси Степанова залишитись на посаді, яказавши, що це "50 на 50".
- У фракції "Голос" вже кілька місяців збирають голоси за відставку міністра.
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