Вже кілька місяців в українській політиці є чутки про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Натомість офіційних заяв чи винесення питання у парламент – немає. Насправді ж питання відставки Степанова вирішує Офіс Президента.

Таку думку висловила нардепка від партії "Голос" Ольга Стефанишина. Вона зазначила, що кожен провал Степанова – це "гвинтик у його політичну домовину".

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"На жаль, питання відставки Степанова вирішується не в парламенті, а в Офісі Президента. Поки люди там не зрозуміють, що його бездіяльність впливає, зокрема, на рейтинги президента – його відставку в парламент не винесуть", – зазначила нардепка.

Я думаю, згодом всім стане зрозуміло, що цей міністр нездатний і кожен його крок шкодить Україні та системі охорони здоров'я,

– додала Стефанишина.

За її словами, Максиму Степанову вже ніхто не вірить. "Він настільки всім набрид, всі розуміють, що він постійно бреше. Що б він не казав, йому вірити не будуть", – запевнила вона.

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Максим Степанов 5 березня прозвітував у Раді щодо ситуації з коронавірусом та вакцинацією в Україні. Стефанишина назвала виступ міністра "паркетною доповіддю".

Він читав з листочка. Очевидно, що людині просто написали спіч, він відчитався і особливо його не хвилювало те, що він перебуває перед народними депутатами у Верховній Раді. Йому просто треба було щось сказати,

– зазначила нардепка.

Також Стефанишина наголосила, що Україна дуже повільно вакцинує громадян. "Навіть якщо кількість вакцинованих в день збільшиться в 10 разів – все одно до 2029 року Україна буде з невакцинованим населенням. Цифри, які називав Степанов – беруться зі стелі", – підсумувала вона.

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