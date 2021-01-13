Чи долучать Велику Британію та США до нормандського формату
Щоб до нормандського формату долучилися США та Велика Британія, необхідно отримати згоду усіх країн-учасників. Активніша участь США у питаннях припинення російської агресії може бути дуже ефективною.
Однак у якому саме форматі відбуватиметься співпраця зі Штатами – це вже питання дипломатії. Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Obozrevatel.
Актуально Перерва буде недовгою: Єрмак анонсував наступну зустріч радників "нормандської четвірки"
Чую про це (залучення США та Британії до Нормандського формату – 24 канал) з 2014 року. Як то кажуть, якщо нема про що говорити – давайте про зміну Нормандського формату. Але я пропоную вирішувати проблеми в порядку їх надходження,
– наголосив Кулеба.
Посадовець раніше також наголошував, що під час переговорів Росія проявляє агресію та хамство.
Нормандський формат: останні новини
- 12 січня у Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки".
- Україну там представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Глава ОП заявив, що це був "непростий, але конструктивний і змістовний діалог".
- Наступні переговори радників анонсували на 22 січня. Вони відбудуться у режимі онлайн.
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