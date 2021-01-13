Щоб до нормандського формату долучилися США та Велика Британія, необхідно отримати згоду усіх країн-учасників. Активніша участь США у питаннях припинення російської агресії може бути дуже ефективною.

Однак у якому саме форматі відбуватиметься співпраця зі Штатами – це вже питання дипломатії. Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Obozrevatel.

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Чую про це (залучення США та Британії до Нормандського формату – 24 канал) з 2014 року. Як то кажуть, якщо нема про що говорити – давайте про зміну Нормандського формату. Але я пропоную вирішувати проблеми в порядку їх надходження,

– наголосив Кулеба.

Посадовець раніше також наголошував, що під час переговорів Росія проявляє агресію та хамство.

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12 січня у Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Україну там представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Глава ОП заявив, що це був "непростий, але конструктивний і змістовний діалог".