Доларовий мільйонер, – Вітренко сказав, яку премію отримає від "Нафтогазу"
Юрій Вітренко розповів, що інформація про максимальні суми облігацій державної позики у справі "Нафтогазу" є неточною. Відповідна вартість є меншою, проте загальний порядок цифр – це мільйони доларів.
Водночас він – доларовий мільйонер. Про це Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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Він пояснив ситуацію щодо того, що сума позову була одна, а сума наданих облігацій – інша. Юрій Вітренко зауважив, що подавав позов щодо виплати премії на початку 2020 року, проте він охоплює не всю премію, яка була сплачена за контрактом, а тільки частину.
Оскільки, якби мене не звільнили, то я отримав би цю премію впродовж певного проміжку часу. Тобто вона була б так структурована, що я мав би її отримати впродовж 3 років після прийняття рішення про премії, наприклад протягом 2018 – 2020 років,
– сказав Вітренко.
Виконувач обов'язків міністра енергетики зазначив, що його звільнили всередині 2020 року, а в його трудовому контракті було прописано, що у випадку звільнення – всю премію мають виплатити в той же день, чекати не потрібно.
"Коли премію розстрочували, то пояснювали, що так мене заохочують залишатися в компанії, бо я є дуже цінним працівником", – сказав Юрій Вітренко і додав, що замість того, аби виплатити одразу премію розтягують на певний проміжок часу, а коли звільняють – виплачують повну суму.
Штрафні санкції
За словами Вітренка, за його звільнення без повної виплати премії передбачені штрафні санкції відповідно до контракту і законодавства України.
"Я від них відмовився. Я міг би ще вимагати від "Нафтогазу" штрафи, але я не хотів, щоб мене запам'ятали як людину, яка відсудила гроші "Нафтогазу". Я хочу, щоб мене пам'ятали як того, хто відсудив у "Газпрома" гроші", – сказав Юрій Вітренко.
Премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі: коротко
- У травні 2018 року наглядова рада "Нафтогазу" вирішила преміювати 41 співробітника компанії за внесок в перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.
- Сума винагороди передбачалась на рівні 1% суми виграшу в арбітражі – 46,3 мільйона доларів.
- У 2018 році виплатили першу частину премій на суму 20,7 мільйона. У звіті "Нафтогазу" мовиться, що Юрій Вітренко отримав 7,5 мільйона доларів. Проте це не вся сума, яку повинні були отримати топменеджери "Нафтогазу".
- Інша частина премій повинна була виплачуватися протягом 3 років, але Володимир Зеленський доручив тодішньому прем'єру Олексію Гончаруку "розібратись" і з питанням премій "нафтогазівцям" і пригрозив "перезавантаженням "Нафтогазу".
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