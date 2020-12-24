Юрій Вітренко розповів, що інформація про максимальні суми облігацій державної позики у справі "Нафтогазу" є неточною. Відповідна вартість є меншою, проте загальний порядок цифр – це мільйони доларів.

Водночас він – доларовий мільйонер. Про це Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Він пояснив ситуацію щодо того, що сума позову була одна, а сума наданих облігацій – інша. Юрій Вітренко зауважив, що подавав позов щодо виплати премії на початку 2020 року, проте він охоплює не всю премію, яка була сплачена за контрактом, а тільки частину.

Оскільки, якби мене не звільнили, то я отримав би цю премію впродовж певного проміжку часу. Тобто вона була б так структурована, що я мав би її отримати впродовж 3 років після прийняття рішення про премії, наприклад протягом 2018 – 2020 років,

– сказав Вітренко.

Виконувач обов'язків міністра енергетики зазначив, що його звільнили всередині 2020 року, а в його трудовому контракті було прописано, що у випадку звільнення – всю премію мають виплатити в той же день, чекати не потрібно.

Зверніть увагу! У лютому 2020 року Вітренко подав позов до Печерського суду Києва через невиплату йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

"Коли премію розстрочували, то пояснювали, що так мене заохочують залишатися в компанії, бо я є дуже цінним працівником", – сказав Юрій Вітренко і додав, що замість того, аби виплатити одразу премію розтягують на певний проміжок часу, а коли звільняють – виплачують повну суму.

Штрафні санкції

За словами Вітренка, за його звільнення без повної виплати премії передбачені штрафні санкції відповідно до контракту і законодавства України.

"Я від них відмовився. Я міг би ще вимагати від "Нафтогазу" штрафи, але я не хотів, щоб мене запам'ятали як людину, яка відсудила гроші "Нафтогазу". Я хочу, щоб мене пам'ятали як того, хто відсудив у "Газпрома" гроші", – сказав Юрій Вітренко.

Премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі: коротко