Верховна Рада після ухвалення бюджету на 2021 рік пішла на канікули. Однак ввечері 21 грудня зібрався на екстрене засідання, щоб ухвалити кадрове рішення, на яке не спромоглися народні депутати. Уряд призначив Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Чому рішення прийняли попри думку нардепів та навіщо доларовому мільйонеру міністерська посада – розповів сам Юрій Вітренко в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Про призначення в Кабміні

Перші чутки поповзли ще в серпні 2019 року. Далі були газові переговори у Берліні, а потім – звільнення з "Нафтогазу". І от тепер ви таки у кріслі міністра, хоч і не прем'єрського, та все ж віце і з приставкою "виконувач обов'язків". Що відбулося у ці півтора року, про що я не сказала? З вами вели перемовини?

Розмови і пропозиції очолити Міністерство енергетики лунали з 2015 року, після того, як я себе зарекомендував і показав результат в "Нафтогазі". Зокрема, коли ми інтегрували український ринок газу в європейський, розв'язали проблему зі забезпеченням України імпортованим газом після того, як Росія перервала поставки газу. Також розв'язали кризові явища на ринку газу, коли не було грошей, а дефіцит "Нафтогазу" був 8 мільярдів доларів. Ми це зробили в дуже обмежений період. Після цього влада почала пропонувати політичні посади.



Юрій Вітренко / Фото 24 каналу

Але я розумів, що є багато речей, які треба завершити – той же Стокгольмський арбітраж. Тільки наприкінці грудня ми змусили "Газпром" все ж таки заплатити 3 мільярди доларів і ми продовжували транзит попри небажання Росії, щоб Україна заробляла гроші на транзиті.

Коли ми зробили ці завдання, тоді в мене з'явилося більше можливостей дивитись на якісь політичні посади. Але з іншого боку, якщо чесно, в мої персональні плани не входило займатись політикою. Я б хотів скоріше, щоб інші люди обіймали такі політичні посади і розв'язували проблеми країни, яких, на жаль, дуже багато. Але чинна влада казала, що дійсно зараз важливо, аби я долучився і допоміг на певних ділянках. З іншого боку я бачив, що проблеми не розв'язуються, а накопичуються. Тоді я більш серйозно поставився до цих пропозицій і погодився обійняти цю посаду.

Провальне голосування у Раді

Маю цитату від джерела з Офісу Президента: "Вітренко – дуже хороший менеджер, він сильно операційний. У нього багатонаправленість: розбирається і в енергетиці, і в макроекономіці, в економіці узагалі та в банківській справі, зокрема. Дуже гарне резюме". Чому ж тоді вас не підтримали народні депутати, коли голосували вашу кандидатуру на пост міністра?

Це було несподіванкою, адже це дуже швидко відбувалось. Пропозиція була від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він пропонував і міністра енергетики, і першого віцепрем'єра. За його словами, потрібне посилення і він загинається без першого віцепрем'єра і постійного міністра енергетики. Я ж знаю зсередини, наскільки погана ситуація в енергетиці та в економіці.

Довідка. 17 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Юрія Вітренка на посаду голови Міністерства енергетики. Лише 118 нардепів із 226 необхідних віддали за нього свій голос.

З фракцією "Слуга народу" я спілкувався через скайп в аеропорту, був поганий зв'язок, я пропустив свій літак. Треба було більше часу на розмови з депутатами, на переконання і все інше.

Є й інші більш глибинні причини. Я не можу робити все, у мене є конкретні спрямування – це європейська інтеграція, ринкові, прозорі рівні правила гри. У цьому я знаюсь і розуміюсь. Я не розуміюсь, наприклад, на радянській системі, я не є електричним інженером, аби визначати в держплані, де будувати блоки станцій і все інше. Це не до мене.

Депутати орієнтовані на депутата Ігоря Коломойського проголосували за вас. Чому?

Насамперед частина депутатів, які кажуть, що орієнтовані на Ігоря Коломойського, є в фракції "Слуга народу". Мене не дивувало, що вони голосували "за", тому що президент і прем'єр-міністр їх переконували. Мене дивує, що інші депутати не проголосували, адже фракція прийняла рішення мене підтримати, а вони голосують "проти". Оце мене дивує.

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Депутати "За майбутнє" і "Довіра", які не приховують свою прихильність до Коломойського, теж за вас підтримали…

Палиця (Ігор Палиця – 24 канал) не підтримав. А це голова, наскільки я потім читав. Але я теж розумію, що в них є певні домовленості. Я не брав участь в цих домовленостях. Я не розмовляв ні з Коломойським, ні з жодним депутатом, який наближений до Коломойського. З Коломойським не обговорював жодні посади. Я читаю газети, аналітику, тому можу тільки здогадуватись.

Я спілкувалася з Кірою Рудик (голова партії "Голос" – 24 канал). Коли я запитала в неї, чому ви не голосували за пана Вітренка, вона сказала, що ви прекрасна людина, нічого особистого, але вони в опозиції.

Я теж, до речі, вже після цього почав розмовляти з фракцією "Голос". Там багато моїх друзів, до яких я теж ставлюся з величезною повагою, ми і спілкуємося, і консультуємося, і все інше. Те саме стосується і фракції "Європейська солідарність". Але зараз вони кажуть, що в них політична позиція така, що вони не голосують за кадрові призначення і так відрізняють себе від монокоаліції.

Я буду з ними ще говорити, бо мені, як громадянину України, здається, що така позиція трохи обмежує їхній вплив взагалі на розвиток ситуації в країні. Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб розвиток рухався у правильному напрямку.

Власне, так незрозуміло, для чого вони зараз перебувають при владі, якщо не збираються брати на себе відповідальність за те, що відбувається в країні.

Та навіть просто впливати. Голосуючи, умовно кажучи, за людей, яких вони вважають нормальними, вони посилають сигнал владі: якщо ви будете пропонувати нормальних людей, ми будемо це підтримувати. Інакше вони штовхають владу на якісь домовленості з ОПЗЖ, або якимись іншими фракціями, що мають іншу орієнтацію.

Про "чорні діри" в енергетиці

Якщо ви таки станете керівником Міненергетики без приставки "виконувач обов'язків", що будете робити з двома "чорними дірами" в українській енергетиці? Перше – це "Енергоатом", якого як дійну корову доять кілька фінансових промислових груп. А друге – це українська "зелена" енергетика, яка перетворилася на "чорну діру", куди йдуть мільярди гривень платників податків через доплату по несправедливому "зеленому" тарифу.

Буду розв'язувати проблему. На жаль, немає рішення, яке всіх влаштовувало б. І в цьому є непопулярні реформи іноді. Хоча будемо намагатися робити їх максимально популярними.

► "Енергоатом"

Наприклад, навіть той же "Енергоатом" – я б не сказав, що це "чорна діра". Це дійсно дійна корова. Він зараз продає електроенергію за ціною меншою за собівартість. Це не є стала ситуація, він не може так робити постійно. Накопичується величезна заборгованість перед "Енергоатом" і перед постачальниками. Це безпека станції, це наша безпека. Цю проблему будемо розв'язувати і зараз вже розв'язуємо, проводимо наради.

Вже є навіть певні зрушення, більше грошей заплатило "Укренерго" "Енергоатому". "Енергоатом" зміг розрахуватися з "СхідГЗК", а той розрахувався зі заборгованістю по зарплаті. І люди пішли з вулиці. Цим я займався останні, умовно кажучи, 2 дні. Цю проблему іже успішно розв'язали.

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Але це тушіння пожеж, а я не хочу цим займатися. Займаюся вимушено, тому що розумію, що люди на вулиці, перекрили трасу в Кропивницькому. Це складна ситуація, її потрібно розв'язувати – перед Новим роком люди без зарплати на вулиці. Але потрібні якісь сталі нормальні рішення, аби працювала галузь нормальна.

Так ось, з "Енергоатомом". Я думаю, ви погодитесь, що принаймні якусь обґрунтовану собівартість вони мають покривати через ціну електроенергії, яку вони генерують, продають або віддають, умовно кажучи, в енергоринок.

► "Зелена" енергетика

Щодо "зеленої" енергетики – складне питання теж. Тому що з одного боку ми всі хочемо жити в нормальній екології, дихати чистим повітрям. Ми розуміємо, що сонячна генерація, вітрогенерація – це краще ніж теплова, яка спалює вугілля. Але з іншого боку – собівартість навіть "зеленої енергетики" є набагато вищою, ніж собівартість того ж "Енергоатому" або теплової генерації.



Юрій Вітренко: "Немає рішення, яке всіх би влаштовувало" / Фото 24 каналу

Питання полягає в тому, хто платитиме за цю кращу екологію або "зелені" екологічні переваги для українського населення? З цим теж розбираємося. Я зараз опрацьовую 3 варіанти, які винесу на уряд на обговорення зацікавленими сторонами. Потрібно буде ухвалювати рішення, як у питанні інтересів сталого розвитку енергетики, так і в питанні розвитку економіки та навіть якихось соціальних, політичних наслідків. Це складні питання. Я не чарівник, в мене немає чарівної палички.

Ба більше, у вас ще й дуже порізані ваші права та обов'язки, тому що ви виконувач обов'язків…

Обов'язки не порізані, а права порізані.

Про збільшення тарифів

Як можливий чинний міністр енергетики – ви підтримуєте збільшення тарифів на електроенергію для населення?

Це складна позиція. Моя позиція така: повинні бути нормальні європейські правила. Якщо це означає підвищення тарифів, то потрібно такі питання розглядати. Але при цьому має бути випереджаюче зростання зарплат. Я вважаю, що головна проблема це не тарифи в Україні, а низькі зарплати. До речі, великий перекіс навіть між приватним та державним сектором. Ненормально, коли охоронець у приватній компанії заробляє удвічі більше, ніж державний анестезіолог.

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Я людина ринкових поглядів. Вважаю, що якщо все правильно зробити, країна буде успішнішою, а люди багатшими. Замість того, щоб один перегин компенсувати іншим перегином. Тому якщо навіть тарифи на електроенергію будуть вищі, але при цьому люди будуть отримувати ще більшу зарплату і все буде стабільно, вони не будуть переживати, що тарифи будуть постійно зростати – це нормальний сталий варіант.

Про захмарні премії "Нафтогазу", конфлікт з Коболєвим та Коломойським – читайте незабаром у другій частині інтерв'ю на сайті 24 каналу.