У неділю, 14 березня, українці зможуть насолодитися справжнім весняним теплом. Температура повітря вдень прогріється до + 10 градусів. Водночас у Карпатах досі залишаються морози.

Нічна температура повітря коливатиметься від +4 до -1 градуса морозу.

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Найпрохолодніше буде на Сході. Вдень там повітря прогріється лише до +3...+5 градусів тепла.

У Києві синоптики прогнозують до +7...+9 градусів тепла. Вночі температура опуститься до +1...+3 градусів тепла.

На більшості територій України пануватиме південно – західний вітер. Його середня швидкість – 7 – 12 метрів за секунду.

Зауважте! Вранці у неділю, 14 березня, на дорогах України залишатиметься ожеледиця. Водіїв просять бути уважними та обережними.

Що відбувається у Карпатах

Тим часом у Карпатах – досі морозяно. На захмареній вершині Чорногори зафіксували -4 градуси морозу.

Окрім того, рятувальники повідомили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Львівської та Івано-Франківської областей. Водночас великих лавин не буде.