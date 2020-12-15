Доказів щодо "Роттердам+" достатньо, аби закінчити досудове розслідування та передати справу до суду. Проте детективи НАБУ наголошують, що позбавлені можливості представляти справу у суді.

Так, детективи не можуть наразі представляти справу у суді. Про це заявив детектив НАБУ Михайло Романюк під час засідання комітету Верховної ради з антикорупційної політики, повідомляє 24 канал.

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Що кажуть в НАБУ про справу

Романюк нагадав, що у справі "Роттердам+" підозрюють 6 людей: 4 службових осіб НКРЕКП та 2 представників приватних компаній групи ДТЕК.

Детектив додав, що предметом розслідування є дії посадовців комісії з розробки регуляторного акту, який встановлював механізм формування державної ціни на електрику, яку виробляють теплові електростанції при спалюванні вугілля. У ціну безпідставно включили витрати на транспортування.

Зверніть увагу! Збитки держави від цих дій оцінюють у понад 39 мільярдів гривень.

Детектив наголосив, що учасники запровадження формули діяли свідомо. Тому, на думку прокурорів НАБУ, для повернення збитків держава має сформувати позицію та подати цивільний позов. За словами Романюка, для належного судового розгляду справи потрібно змінити прокурора у справі на "компетентного, професійного та неупередженого".

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