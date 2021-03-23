У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на черговий доказ ескалації на Донбасі. Мовиться про намір Росії відкрити в ОРДЛО представництво партії "Справедлива Росія – За правду".

Наразі російська влада продовжує нехтувати Мінськими домовленостями, водночас – намагатися затягувати тимчасово непідконтрольні Україні райони Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля.

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"Розглядаємо намір відкрити представництво партії "Справедлива Росія – За правду" в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО", – мовиться у повідомленні.

Порушення законів України російською партією

Водночас у МЗС зазначили, що після незаконного поширення російських паспортів на Донбасі, партії окупантів розгледіли можливість "отримати політичні дивіденди".

В українському МЗС наголосили що намір партії "Справедлива Росія" "представляти і захищати" на Донбасі "виборчі права "громадян Росії" – мешканців тимчасово окупованих територій" є грубим порушенням законодавства та суверенітету України.

Також в українському міністерстві пояснили, що відповідні дії партії відкривають поле для фальсифікацій на російських виборах.

Довідка. 22 березня 2021 року на сайті партії "Справедлива Росія" з'явилося повідомлення про намір відкрити офіс в окупованому Донецьку і Луганську.